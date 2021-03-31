Лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову, которого следствие считает организатором акции под Офисом президента 20 марта, снова не избрали меру пресечения.

Об этом сообщают #Буквы.

В среду, 31 марта, в Печерском райсуде Киеве состоялось заседание, в ходе которого должны были избрать меру пресечения Филимонову. Ранее ему сообщили о подозрении по ст. 296 ч. 4 УК — “хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений”.

В зал суда не пустили журналистов. По итогам заседания Филимонов сообщил, что в зал также не допустили свидетелей стороны защиты. Кроме этого, судья отказала в удовлетворении ходатайства об обеспечении онлайн-трансляции заседания. В связи с этим судье Кристине Константинов заявили отвод.

“Адвокат Маси Найем подал ходатайство об отводе судьи, потому что судья не хочет принимать во внимание ни одно из ходатайств защиты, а именно о допросе свидетелей. Это народный депутат Юрчишин и депутат Киевсовета Михайлова”, — сказал Филимонов.

Активист уверен, что судья является предвзятой.

“Хочу напомнить, что меня судит та же судья, которая вчера вынесла решение по Роману Ратушному. И лично мое мнение, что она предвзята, и это судебное решение уже написано”, — добавил он.

Отметим, во время судебного заседания под стенами суда собралось несколько десятков человек, которые выступили в поддержку Филимонова.

Напомним, 24 марта заседание по избранию меры пресечения Филимонову не состоялось из-за того, что судья не появилась на заседании.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 участникам акции. Это: