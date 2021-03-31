Об этом сообщают #Буквы.
В среду, 31 марта, в Печерском райсуде Киеве состоялось заседание, в ходе которого должны были избрать меру пресечения Филимонову. Ранее ему сообщили о подозрении по ст. 296 ч. 4 УК — “хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений”.
В зал суда не пустили журналистов. По итогам заседания Филимонов сообщил, что в зал также не допустили свидетелей стороны защиты. Кроме этого, судья отказала в удовлетворении ходатайства об обеспечении онлайн-трансляции заседания. В связи с этим судье Кристине Константинов заявили отвод.
“Адвокат Маси Найем подал ходатайство об отводе судьи, потому что судья не хочет принимать во внимание ни одно из ходатайств защиты, а именно о допросе свидетелей. Это народный депутат Юрчишин и депутат Киевсовета Михайлова”, — сказал Филимонов.
Активист уверен, что судья является предвзятой.
“Хочу напомнить, что меня судит та же судья, которая вчера вынесла решение по Роману Ратушному. И лично мое мнение, что она предвзята, и это судебное решение уже написано”, — добавил он.
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Отметим, во время судебного заседания под стенами суда собралось несколько десятков человек, которые выступили в поддержку Филимонова.
Напомним, 24 марта заседание по избранию меры пресечения Филимонову не состоялось из-за того, что судья не появилась на заседании.
Акция под Офисом президент 20 марта: что известно
20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.
21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 участникам акции. Это:
- лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов;
- представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский;
- ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.
29 марта Ратушного поместили под домашний арест.
- 24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.
- По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.
- Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.