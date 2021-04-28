Київський міський апеляційний суд змінив запобіжний захід Сергію Філімонову, якого слідство підозрює у хуліганстві під час акції під Офісом президента 20 березня.

Про це Філімонов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Нічний домашній”, – написав він.

Як передає “Суспільне”, Філімонов перебуватиме під нічним домашнім арештом з 22:00 до 8:00. Окрім цього за рішенням суду Філімонов має прибувати на вимогу слідчих чи суду, а також здати паспорти на в‘їзд і виїзд за кордон.

Захист клопотав про скасування запобіжного заходу, бо вважає його не обґрунтованим.

“Я вважаю, що фаєр, який я запалив — це не була зброя, я нікому не збирався наносити тілесні ушкодження, а акція була абсолютно мирною. Тому я вважаю, що це рішення (про нічний домашній арешт – ред.) все одно не справедливе, але я радий, що хоча б так”, – сказав Філімонов.

Він додав, що за цей час ні його, ні Романа Ратушного, – не було допитано у справі. За його словами, наразі допитаний тільки Влад Сорд.

Під цілодобовий домашній арешт Філімонова 1 квітня скерував Печерський суд Києва. Філімонова звинувачують у порушенні частини 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;

представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;

ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.

За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.