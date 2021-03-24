Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Как сообщалось ранее, 23 марта лидеру движения “Гонор” Сергею Филимонову сообщили о подозрении в “хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений”, якобы совершенном им во время акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко, состоявшейся под Офисом президента Владимира Зеленского в субботу, 20 марта.
Заседание было анонсировано на 16 часов. Впоследствии адвокат Филимонова — Маси Найем — сообщил, что судья не допускала журналистов и некоторых свидетелей, среди которых народные депутаты. Защита подготовила ходатайство об онлайн-трансляции заседания и ждала судью. За несколько часов судья Ирина Григоренко так и не появилась на заседании.
Филимонов и адвокаты ждали несколько часов, однако около 20 часов решили покинуть здание суда, известив, что будут ожидать назначения новой даты.
“Только что мы обратились в суд, предупредили его, что в связи с тем, что судебное заседание по причине неявки самого судьи переносится… Мы сообщили суду, что мы прибыли в четвёртом часу, но, поскольку судьи нет, мы уходим и будем ждать новую дату заседания”, — сказал Найем, выходя из суда.
Адвокат также отметил, что помощник судьи не проинформировал ни о задержке заседания, ни о его отмене. Сама же судья в это время находилась в здании суда.
Перед заседанием защита Филимонова получила ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Адвокат утверждает, что материалы подозрения Филимонову не содержат доказательств его причастности к совершению правонарушений.
По его словам, среди доказательств были представлены только показания свидетелей (которыми выступили полицейские), данные по итогам осмотра места происшествия (от следователей, не попавших в список заявленных в подозрении), а также видеоматериалы Telegram-каналов, которые, подчеркивает Найем, не подтверждают совершение Филимоновым правонарушений.
В это время под зданием суда собрались несколько десятков активистов, чтобы выразить поддержку Филимонову и еще четырем лицам, которым было объявлено о подозрениях в хулиганстве с применением оружием по итогам акции. Некоторым из них также 24 марта должны были избрать меру пресечения.
В частности, под домашний арест отправили лидера ГО “Невідомий патріот” Евгения Строканя.
- Напомним, 20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
- Уже после акции были задержан Влад Сорд — ветеран АТО и издатель. Ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Задержанный до сих пор находится в изоляторе временного содержания, у него изъяли одежду в качестве доказательства, а подозрение было вручено без адвоката.
- 23 марта Печерский районный суд отправил Влада Сорда под круглосуточный домашний арест.