В Печерском районном суде Киева не состоялось заседание по избранию меры пресечения лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову, которого подозревают в хулиганстве из-за участия в акции протеста под Офисом президента 20 марта.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, 23 марта лидеру движения “Гонор” Сергею Филимонову сообщили о подозрении в “хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений”, якобы совершенном им во время акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко, состоявшейся под Офисом президента Владимира Зеленского в субботу, 20 марта.

Заседание было анонсировано на 16 часов. Впоследствии адвокат Филимонова — Маси Найем — сообщил, что судья не допускала журналистов и некоторых свидетелей, среди которых народные депутаты. Защита подготовила ходатайство об онлайн-трансляции заседания и ждала судью. За несколько часов судья Ирина Григоренко так и не появилась на заседании.

Филимонов и адвокаты ждали несколько часов, однако около 20 часов решили покинуть здание суда, известив, что будут ожидать назначения новой даты.

“Только что мы обратились в суд, предупредили его, что в связи с тем, что судебное заседание по причине неявки самого судьи переносится… Мы сообщили суду, что мы прибыли в четвёртом часу, но, поскольку судьи нет, мы уходим и будем ждать новую дату заседания”, — сказал Найем, выходя из суда.

Адвокат также отметил, что помощник судьи не проинформировал ни о задержке заседания, ни о его отмене. Сама же судья в это время находилась в здании суда.

Перед заседанием защита Филимонова получила ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Адвокат утверждает, что материалы подозрения Филимонову не содержат доказательств его причастности к совершению правонарушений.

По его словам, среди доказательств были представлены только показания свидетелей (которыми выступили полицейские), данные по итогам осмотра места происшествия (от следователей, не попавших в список заявленных в подозрении), а также видеоматериалы Telegram-каналов, которые, подчеркивает Найем, не подтверждают совершение Филимоновым правонарушений.

В это время под зданием суда собрались несколько десятков активистов, чтобы выразить поддержку Филимонову и еще четырем лицам, которым было объявлено о подозрениях в хулиганстве с применением оружием по итогам акции. Некоторым из них также 24 марта должны были избрать меру пресечения.

В частности, под домашний арест отправили лидера ГО “Невідомий патріот” Евгения Строканя.