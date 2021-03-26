Более 60% украинцев считают, что участники акции в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко, которая состоялась у Офиса президента, должны там убрать или уплатить убытки.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта 2021 года.

Речь идет об акции, проведенной вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве возле здания Офиса президента Украины. Протестующие разрисовали здание различными надписями, кое-где разбили стекла, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери.

В связи с этим правоохранители открыли уголовное производство.

Однако, согласно опросу, лишь 20% респондентов выступают за то, чтобы против участников акции открыли уголовные дела, вплоть до тюремного заключения.

В то же время 65% опрошенных считают, что участников акции, которые повредили здание ОПУ, нужно заставить убрать или выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

А 9% респондентов заявили, что “не нужно никакого наказания”.

В ходе опроса 74% респондентов заявили, что слышали об акции в поддержку Сергея Стерненко, во время которой было повреждено здание Офиса президента (34% – много, 40% – что-то слышали). Четверть ничего не знают об этом.

Поддержали действия протестующих лишь 14% опрошенных, не поддержали – 70%.

Также выяснилось, что 43% респондентов не одобряют акции протеста в поддержку Сергея Стерненко.

В то же время 23% опрошенных поддерживают, но не хотят принимать в них участие. А 4% и поддерживают, и готовы участвовать.

Безразлично к ним относятся 21% опрошенных.

Как отмечают социологи, за три последние недели возросло количество тех, кто не поддерживает этих акций (с 29 до 43%).

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.

По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.