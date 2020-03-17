Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

“Этим утром я получил положительный результат [теста] на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов”, — написал он.

Также Эльба рассказал, что находится в самоизоляции с тех пор, как узнал, что мог заразиться коронавирусом. Он призвал всех оставаться дома и пообещал информировать о состоянии своего здоровья.

“Оставайтесь дома людьми и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела. Без паники”, — отметил Эльба.