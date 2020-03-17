Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.
“Этим утром я получил положительный результат [теста] на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов”, — написал он.
Также Эльба рассказал, что находится в самоизоляции с тех пор, как узнал, что мог заразиться коронавирусом. Он призвал всех оставаться дома и пообещал информировать о состоянии своего здоровья.
“Оставайтесь дома людьми и будьте прагматичны. Я буду держать вас в курсе того, как у меня дела. Без паники”, — отметил Эльба.
- По мере того как вспышка коронавируса продолжает оказывать все более серьезное влияние на повседневную жизнь, Том Хэнкс, Мэрайя Кэри, Леди Гага, Кьяра Ферраньи, Джастин Бибер и другие знаменитости принимают меры, чтобы помочь себе – и другим – защититься от вирусов. #Буквы собрали всех знаменитостей, кто пострадал от новой болезни или оказал поддержку тем, кто сейчас болен или находится под угрозой.