Американский актер Эдриен Броуди, известный ролью музыканта Шпильмана в фильме "Пианист", отпраздновал 47-й День рождения на самоизоляции.

Об этом Броуди рассказал в своем Instagram.

Во вторник, 14 апреля, Эдриен Броуди отпраздновал свой 47-й День рождения. В связи с пандемией коронавируса отмечать актеру пришлось дома на самоизоляции.

“Сегодня я поднимаю бокал за дружбу, семью, любовь, упорство, надежду, щедрость, доброту и сообщества. Хотя мы пока изолированы, мы все вместе”, — написал актер и опубликовал снимок с бокалом, сделанный в итальянском баре.

Эдриен Броуди — американский актер и продюсер. Всемирную известность актер приобрел после роли польско-еврейского музыканта Владислава Шпильмана в фильме “Пианист”. Также он известен ролями в фильмах “Отель “Гранд Будапешт” и “Учитель на замену”.

За свою 32-летнюю карьеру Броуди снялся в более чем 40 картинах и стал единственным американским актером в истории, который был удостоен премии “Сезар” в категории “Лучший актер”. К тому же, Броуди остается самым молодым лауреатом награды Американской академии “Оскар” в категории “Лучший актёр”. Он получил ее в 2003 году, когда ему было 29.