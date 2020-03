Информацию о смерти актера подтвердили в Twitter театральная группа Playwrights Horizons, с которой он работал, также исполнительный вице-президент Гильдии киноактеров США Ребекка Дэймон.

Известно, что Марк Блум скончался 25 марта в одной из больниц Нью-Йорка. Ему было 69 лет.

“С любовью и тяжелыми сердцами Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному артисту. Спасибо, Марк, за все, что ты принесли в наш театр, а также в театры и зрителей по всему миру. Мы будем скучать по тебе”, — отметили коллеги актера.

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb

