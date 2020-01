Видео опубликовано в Twitter-аккаунте NBC Entertainment.

Напомним, 10-серийный фильм HBO о Чернобыльской трагедии получил четыре номинации премии “Золотой глобус”.

Принимая награду, Джаред Харрис со сцены поблагодарил Вильнюс и Киев за гостеприимство, а команды из Литвы и Украины за сотрудничество.

Он добавил, что считает, что украинский и белорусский народы приняли на себя главный удар от Чернобыльской катастрофы.

“Народы Украины и Беларуси пережили эту катастрофу и защитили миллионы людей от ужасного удара ценой собственных жизней. “Чернобыль” посвящен их мужеству и их памяти”, — завершил речь Харрис.

Chernobyl wins Best Limited Series or TV Movie at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/erAYdzFQNd

— NBC Entertainment (@nbc) 6 січня 2020 р.