Видео опубликовано в Twitter-аккаунте NBC Entertainment.
Напомним, 10-серийный фильм HBO о Чернобыльской трагедии получил четыре номинации премии “Золотой глобус”.
Принимая награду, Джаред Харрис со сцены поблагодарил Вильнюс и Киев за гостеприимство, а команды из Литвы и Украины за сотрудничество.
Он добавил, что считает, что украинский и белорусский народы приняли на себя главный удар от Чернобыльской катастрофы.
“Народы Украины и Беларуси пережили эту катастрофу и защитили миллионы людей от ужасного удара ценой собственных жизней. “Чернобыль” посвящен их мужеству и их памяти”, — завершил речь Харрис.
Chernobyl wins Best Limited Series or TV Movie at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/erAYdzFQNd
— NBC Entertainment (@nbc) 6 січня 2020 р.
Стоит отметить, что в сентябре “Чернобыль” завоевал три награды американской телевизионной премии “Эмми”.
- В августе Национальный архив США обнародовал первый засекреченный отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.
- Украинский драматург Павел Арье заподозрил американский телеканал НВО в использовании без разрешения фрагмента своей пьесы “Сталкеры” в четвертом эпизоде мини-сериала “Чернобыль”.
- Жена погибшего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, пожарного Василия Игнатенко Людмила заявила, что телевизионная сеть HBO не спрашивала официально разрешения на экранизацию ее истории.