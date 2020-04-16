Одесский активист Сергей Стерненко написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на Генпрокурора Ирину Венедиктову из-за возможного декларирования ею недостоверной информации.

Об этом он написал в Facebook.

“Мною было направлено заявление в НАБУ относительно возможного совершения генеральным прокурором Венедиктовой преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. Она забыла задекларировать часы за $ 10 300 и не указала, что является соучредителем и членом ОО “Харьковский правовой центр” совместно со своим мужем – подчиненным Авакова Колесником и судьей Верховного суда Бурлаковым”, – написал Стерненко.

Он также пообещал еще один “сюрприз” для Венедиктовой в ближайшие дни. Венедиктова пока не отреагировала на заявление Стерненка.