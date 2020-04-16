Об этом он написал в Facebook.
“Мною было направлено заявление в НАБУ относительно возможного совершения генеральным прокурором Венедиктовой преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. Она забыла задекларировать часы за $ 10 300 и не указала, что является соучредителем и членом ОО “Харьковский правовой центр” совместно со своим мужем – подчиненным Авакова Колесником и судьей Верховного суда Бурлаковым”, – написал Стерненко.
Он также пообещал еще один “сюрприз” для Венедиктовой в ближайшие дни. Венедиктова пока не отреагировала на заявление Стерненка.
- Венедиктова требовала сообщить о подозрении активисту Стерненко.
- Глава Офиса Генпрокурора также заявила, что подозрение одесскому активисту Сергею Стерненко, который, защищаясь от нападающих, нанес одному смертельное ранение, будет в любом случае.
- Кровавое нападение на экс-лидера одесского “Правого сектора” Сергея Стерненко через год после совершения не раскрыто, часть доказательств о предыдущих нападениях следствие потеряло, а вернувшийся экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов всерьез взялся за активиста. #Буквы пообщались со Стерненко и выяснили, как продвигается дело год спустя.