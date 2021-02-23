Протестующие объявили бессрочную акцию в поддержку заключенного одесского активиста Сергея Стерненка, которая начнется в субботу. Протест на Банковой подходит к концу.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сначала объявление о бессрочной акции в поддержку активиста появилось в его Telegram-канале.

“Спасибо, что вышли на улицы своих городов, чтобы поддержать Сергея Стерненко. Сегодня нам удалось собрать многотысячные акции по всей Украине и за рубежом. Сейчас мы будем оставаться на Банковой столько, сколько нужно. Однако власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются. Поэтому мы не собираемся останавливаться и объявляем бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока Сергей Стерненко не будет на свободе”, — говорится в сообщении.

Позже объявление о бессрочной акции на Банковой озвучил адвокат Стерненко Маси Найем.

“Президент Зеленский решил сделать себе политического заключенного — он его получил. И получил народный гнев”, — сказал адвокат, объявив о всеобщей мобилизации на 12:00 субботы, 27 февраля.

После этого объявления протестующие начали постепенно расходиться. Впрочем, определенное количество митингующих решило остаться. Некоторые объявили о намерениях идти в Печерский райотдел, где находятся задержанные участники акции.

Акция в поддержку Стерненко

В 20:00 на улице Банковой в Киеве началась багатосотенна акция в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. #Буквы вели онлайновую трансляцию с митинга.

На место было стянуто немало силовиков. Кордон правоохранителей блокировал доступ протестующих в Офис президента, активисты время от времени пытались прорваться через него и требовали, чтобы к ним вышел президент Владимир Зеленский. Однако силовики оттесняли их, в частности, применяя газ.

В течение 3 часов, которые длилась акция на Банковой, между протестующими и правоохранителями возникали стычки. Активисты забрасывали стражей порядка файерами и снегом, петардами.

Около 21:30 начали появляться сообщения о первых пострадавших и задержанных во время акции.

Одновременно акции протеста проходили во Львове, Одессе, Ровно, Житомире и других городах Украины.

Заключение Стерненко

Напомним, сегодня Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении человека. Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества.

В зале Приморского районного суда Одессы активист Сергей Стерненко позвонил президенту Владимиру Зеленскому и “поблагодарил” за приговор.

Активисты, пришедшие поддержать Сергея Стерненко, разозлил приговор — под судом раздавались взрывы петард и произошли столкновения.

О дело, по которому Стерненко получил приговор, в деталях — в материале #Букв.