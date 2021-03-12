Об этом сообщили на страницах активиста в Facebook, Twitter и Telegram.

“20 марта — день рождения Сергея Стерненка. Свои 26 лет он встретит не в кругу друзей и родных, а за решеткой. Но мы знаем, что самым желанным подарком для него была бы справедливость для каждого”, — говорится в сообщении.

Акция запланирована на 19 часов субботы, 20 марта. Она состоится у Офиса президента Владимира Зеленского на улице Банковой в Киеве.

Для анонса акции те, кто поддерживают активиста, разместили соответствующий баннер на Воздухофлотском путепроводе:

Заключение Стерненка

Как известно, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал виновным одесского активиста Сергея Стерненко в рамках дела по обвинению в похищении человека. Детальнее об это деле — по сссылке.

Его лишили свободы на семь лет и три месяца с конфискацией 1/2 имущества. Такой же приговор получил другой фигурант дела — Руслан Демчук.

Активиста поместили в СИЗО Одессы. Однако его адвокаты просили перевести Стерненко из одесского СИЗО в Киев (мотивируя это тем, что пребывание в СИЗО Одессы “несет реальную угрозу жизни и здоровью” активиста). Впоследствии стало известно, что Стерненко решили перевести в отдельную камеру одесского СИЗО.

Находясь в СИЗО, Стерненко написал письмо всем, кто его поддерживает. Он призвал не молчать и освобождать тех, кого несправедливо осудили.