Активисты под Кабмином требуют отставки министра культуры Ткаченко

Об этом сообщает издание Большой Киев.

Отмечается, что активисты общественных организаций “Лес” и “Общества охраны памятников культуры города Киева” обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием провести служебное расследование касательно Ткаченко из-за его незадекларированного дома на Трухановом острове.

Участники акции подчеркнули, что дом Ткаченко, который расположен в рекреационной зоне Труханова острова, не значится ни в одном государственном реестре и является прямым нарушением прав украинцев в доступе к природным ресурсам заповедника.

“Сегодня мы пришли к премьер-министру Украины с надеждой на справедливое расследование незаконных действий министра культуры Александра Ткаченко. Если мы говорим, что Украина – европейская страна и мы движемся в сторону евроинтеграции, то в западной модели чиновник, которого поймали на нарушении закона, сам уходит в отставку. Но, у нас в Украине, несмотря на очевидные факты Александр Ткаченко даже не считает нужным разъяснить эту ситуацию публично. Поэтому мы обратились к мэру города и правоохранительным органам, а сейчас пришли с обращением к премьер –министру и требуем вернуть Труханов остров людям и адекватно отреагировать на действия министра культуры”, – заявил один из активистов Виталий Плескач.