Covid-19 Украина

обновлено 20.08.2020 в 17:02

Всего:

98537(+2134)

Болеют:

45912(+2134)

Выздоровели:

50441(+704)

Умерло:

2184(+40)

18:32 В Индонезии в целях борьбы с коронавирусом на улице установили гроб
18:14 Одесский международный кинофестиваль объявил программу
17:52 На 10 пляжах Киева запретили купаться: список
17:48 В Британии режиссерам предложили отказаться от интимных сцен из-за коронавируса
17:21 Трамп призвал отказаться от покупки шин Goodyear, потому что компания не разрешила сотрудникам носить его фирменные кепки
16:42 Под Минском пропал сотрудник «Беларуськалия», участвовавший в забастовке
16:40 Активисты под Кабмином требуют отставки министра культуры Ткаченко
16:22 День Независимости: в Киеве установили флагшток для самого большого флага Украины, – фото
16:12 Зеленский в роли почтальона доставил посылку в село Херсонской области
16:10 Зеленский использует рабочие поездки для агитации за «Слугу народа» на местных выборах – КИУ
15:39 Чиновник Медсил ВСУ и сообщники требовали 1 млн грн «отката» при закупке масок для воинов
15:33 Российские спецслужбы заявили о попытке СБУ похитить из РФ лидера боевиков Донбасса
Партнерский материал
15:07 4 сентября состоится II Kharkiv Legal Business Forum
14:56 В оккупированном Севастополе произошел взрыв в многоэтажке, есть погибший, – СМИ
14:55 У крымского политзаключенного Алиева обнаружили коронавирус, – Денисова
14:39 В Беларуси из-за создания оппозицией координационного совета открыли дело о «захвате власти»
14:30 В Харьковской области усилили карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19
14:19 Белорусская оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в перевыборах
14:18 Авторы «Очень странных дел» рассказали, станет ли 4 сезон последним
13:47 Кандидатом в мэры Запорожья от «Слуги народа» стал Виталий Тишечко
13:32 Съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном планируют возобновить в сентябре
13:26 Байден назвал Трампа «умственно неспособным» справиться с эпидемией
13:13 Стивен Фрай поддержал протестующих в Беларуси
12:58 СБУ пришла с обысками на «Укрзализныцю»: расследуют многомиллионную схему
12:47 Глава МИД Польши Яцек Чапутович подал в отставку
12:39 Компенсация аренды жилья нардепов в Киеве обошлась в 30 млн грн за год
12:19 Меган Маркл и принц Гарри готовят новый проект в Голливуде
12:10 Netflix представил актерский состав озвучки мультфильма «Пиноккио»
11:56 Белорусский музыкант Михалок сделал селфи с Зеленским
11:39 Литва составила санкционный список из 32 белорусских чиновников: среди них Лукашенко

Активисты под Кабмином требуют отставки министра культуры Ткаченко

Сегодня, 20 августа, у здания Кабинета Министров Украины проходит митинг с требованием отставки министра культуры Александра Ткаченко.

Четверг, 20 августа 2020, 16:40

Об этом сообщает издание Большой Киев.

Отмечается, что активисты общественных организаций “Лес” и “Общества охраны памятников культуры города Киева” обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием провести служебное расследование касательно Ткаченко из-за его незадекларированного дома на Трухановом острове.

Участники акции подчеркнули, что дом Ткаченко, который расположен в рекреационной зоне Труханова острова, не значится ни в одном государственном реестре и является прямым нарушением прав украинцев в доступе к природным ресурсам заповедника.

“Сегодня мы пришли к премьер-министру Украины с надеждой на справедливое расследование незаконных действий министра культуры Александра Ткаченко. Если мы говорим, что Украина – европейская страна и мы движемся в сторону евроинтеграции, то в западной модели чиновник, которого поймали на нарушении закона, сам уходит в отставку. Но, у нас в Украине, несмотря на очевидные факты Александр Ткаченко даже не считает нужным разъяснить эту ситуацию публично. Поэтому мы обратились к мэру города и правоохранительным органам, а сейчас пришли с обращением к премьер –министру и требуем вернуть Труханов остров людям и адекватно отреагировать на действия министра культуры”, – заявил один из активистов Виталий Плескач.

Фото: Большой Киев

Теги: активісти, отставка, Денис Шмигаль, Кабмин, міністр культури, Олександр Ткаченко

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться