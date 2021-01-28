Сегодня в Киеве снова проходит акция протеста предпринимателей "SaveФОП". Они передали свои обращения в посольство США и представительство Европейского Союза.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Утром активисты собрались на Майдане Незалежности и отправились в Конституционный суд Украины.

Позже предприниматели также посетили представительство ЕС, после чего направились к посольству США.

Во все эти структуры активисты передали свои обращения. Предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмена обязательных кассовых аппаратов. Кроме того, они выступают за снятие введенных на время действия карантина запретов на работу.

В столичной полиции сообщили, что чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы.

Также правоохранители предупредили, что из-за акций возможны ограничения дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева.