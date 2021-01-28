Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Утром активисты собрались на Майдане Незалежности и отправились в Конституционный суд Украины.
Позже предприниматели также посетили представительство ЕС, после чего направились к посольству США.
Во все эти структуры активисты передали свои обращения. Предприниматели требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмена обязательных кассовых аппаратов. Кроме того, они выступают за снятие введенных на время действия карантина запретов на работу.
В столичной полиции сообщили, что чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы.
Также правоохранители предупредили, что из-за акций возможны ограничения дорожного движения по отдельным улицам в центре Киева.
- 15 декабря в центре Киева на Майдане Незалежности произошли столкновения между митингующими активистами SaveФОП и правоохранителями. После митинга под Парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских. После этого протестующие не покинули площадь, и вечером произошли новые стычки. Протестующие остались ночевать на Майдане.
- Президент Владимир Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства. Новый орган будет способствовать налаживанию диалога между органами государственной власти и ФЛП.