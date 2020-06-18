Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По дороге к ОПУ активисты скандировали лозунги: “Майдан живет!”, “Зелю – геть!”, “Слава Украине!” и другие.
Народный депутат от фракции “Евросолидарности” София Федына отметила, что президент Зеленский пытается нивелировать Украины. Она добавила, что к ОПУ активисты направляются, чтобы оставить там свою шину, как напоминание.
“Потерпевший, извините, или он потерпевший, или он президент и верховный главнокомандующий. Верховный главнокомандующий сейчас бы вышел и сказал, извиняюсь за весь тот беспредел, который совершили те органы, которые я типа контролирую. Мне очень жаль, очень стыдно, но я хочу чтобы мы вместе боролись за государство. Вместо этого потерпевший неоднократно заявлял, что он отказывался встретиться с Порошенко, он отказывался признавать реформы Порошенко, которые признает весь мир… А потерпевший не должен быть президентом Украины”, – пояснила депутат.
Напомним, Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения лидеру “Европейской Солидарности”, пятому президенту Украины Петру Порошенко.
- 10 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда политик пришел на допрос в ГБР.
- По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия государству якобы причинен ущерб на сумму 557 тыс. грн.
- В связи с этим Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.