Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По дороге к ОПУ активисты скандировали лозунги: “Майдан живет!”, “Зелю – геть!”, “Слава Украине!” и другие.

Народный депутат от фракции “Евросолидарности” София Федына отметила, что президент Зеленский пытается нивелировать Украины. Она добавила, что к ОПУ активисты направляются, чтобы оставить там свою шину, как напоминание.

“Потерпевший, извините, или он потерпевший, или он президент и верховный главнокомандующий. Верховный главнокомандующий сейчас бы вышел и сказал, извиняюсь за весь тот беспредел, который совершили те органы, которые я типа контролирую. Мне очень жаль, очень стыдно, но я хочу чтобы мы вместе боролись за государство. Вместо этого потерпевший неоднократно заявлял, что он отказывался встретиться с Порошенко, он отказывался признавать реформы Порошенко, которые признает весь мир… А потерпевший не должен быть президентом Украины”, – пояснила депутат.

Напомним, Печерский районный суд Киева отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения лидеру “Европейской Солидарности”, пятому президенту Украины Петру Порошенко.