"Рух опору капітуляції" сообщил о применении силы со стороны охраны президента Владимира Зеленского во время его визита в Днепр. Управление госохраны отрицает это.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, сейчас Глава государства находится с рабочим визитом в Днепропетровской области. По сообщениям объединения “Рух опору капутуляції”, когда Владимир Зеленский находился в Днепре, активисты устроили акцию в поддержку фигурантов “дела Шеремета” — ветерана Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь. Охрана президента применила силу к активистам, когда они пытались подойти к нему.

“Сегодня в Днепре охрана Зеленского с участием полиции избила активистов Днепр РОК, которые проводили мирную акцию, целью которой было спросить у президента о позорном судилище над Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь. О предателе Ермаке, о капитуляции”, — сообщили активисты.

Они также предоставили видео, на котором видно, как активистка пытается подойти к президенту, но ее удерживают охранники. При этом в адрес активистки высказываются нецензурной бранью.

Впоследствии координатор “Движения” в Днепре Андрей Денисенко сообщил, что пострадавшей активистке Алине Новиковой (которая фигурирует на видео) во время инцидента сломали ребро. В подтверждение была предоставлена справка из больницы.

К тому же, еще двое активистов получили телесные повреждения.

Реакция УГО

Управление государственной охраны, сотрудники которой осуществляют охрану президента, отрицает эту информацию и заявляет о манипуляциях.

“Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп! Более того, информация о том, что военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации”, — заявили в УДО.

При этом Управление не изложило свою версию событий, зафиксированных на видео.