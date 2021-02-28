Украинские активисты 28 февраля с административной границы Херсонской области запустили в сторону аннексированного Крыму флаг Украины с посланиями для крымчан.

Об этом сообщает издание “Крым.Реалии”.

Акция посвящена Дню сопротивления оккупации Крыма и города Севастополя (26 февраля).

Один из координаторов акции Исмаил Рамазанов рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в “Крымском доме” в Киеве. Все желающие приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают жить на территории полуострова.

“Ко мне обращались из Турции и Латвии представители нашей диаспоры для того, чтобы от них тоже были подписи на этом флаге. Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупации Крыма и за освобождение всех политзаключенных”, – отметил Рамазанов.

Он также уточнил, что на флаге свои обращения написали и руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.

Фото: “Крым.Реалии”

Во вторник флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщение и народные депутаты.

Флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.

Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака.