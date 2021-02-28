Об этом сообщает издание “Крым.Реалии”.
Акция посвящена Дню сопротивления оккупации Крыма и города Севастополя (26 февраля).
Один из координаторов акции Исмаил Рамазанов рассказал, что флаг до этого на несколько дней разместили в “Крымском доме” в Киеве. Все желающие приходили и писали пожелания и обращения к крымчанам, которые продолжают жить на территории полуострова.
“Ко мне обращались из Турции и Латвии представители нашей диаспоры для того, чтобы от них тоже были подписи на этом флаге. Этот флаг будет объединять не только крымчан вокруг проблем Крыма, но и всех украинцев. Это вдохновляет нас на дальнейшую борьбу за полное освобождение и деоккупации Крыма и за освобождение всех политзаключенных”, – отметил Рамазанов.
Он также уточнил, что на флаге свои обращения написали и руководители Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и Ильми Умеров.
Фото: “Крым.Реалии”
Во вторник флаг принесли к зданию Верховной Рады, чтобы на нем могли написать сообщение и народные депутаты.
Флаг размером 20 на 6 метров сшила переселенка и волонтер из Краматорска Оксана Муравлева.
Флаг запустили в Крым на воздушных шарах с Каланчака.
- Напомним, в пятницу, 26 февраля, Украина отмечает День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.
- В связи с седьмой годовщиной захвата Крыма Россией госсекретарь США Энтони Блинкен и президента США Джо Байден выступили с официальными заявлениями в поддержку Украины.