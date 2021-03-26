Сегодня, 28 марта, судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова не смогла избрать меру пресечения активисту, одному из лидеров движения "Защитим Протасов яр" Роману Ратушному.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В комментарии #Буквам Роман Ратушный сказал, что он с адвокатом прибыли в суд заранее, чтобы суд начался вовремя и никого не задерживать.

Роман Ратушный на суде заявил о своем требовании на отводе судьи. “Судья Костянтинова не может беспристрастно и всестороннего рассматривать мое дело через свои личные обстоятельства. Судья передала заявление об отводе другом следственному судье. Сегодня уже никакого заседания не будет”, – сказал Ратушный.

Романа Ратушный обвиняют в причастности к событиям в Офисом президента 20 марта, когда участники митинга в поддержку Сергея Стерненка разрисовали граффити фасад ОПУ и повредили входную дверь.

Имя Ратушного назвал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он опубликовал смонтированное видео с участниками акции под Офисом президента. В видео Геращенко указываются имена лиц, которые якобы присутствовали на кадрах (их узнавали по одежде и т.д.).

Роман Ратушный отрицает причастность к противоправным действиям и требует от заместителя министра извинений и опровержения.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.