Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал смонтированное видео с участниками акции под Офисом президента. Фигурантов записи он назвал “кучкой провокаторов”, которые “поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий”.

В видео Геращенко указываются имена лиц, которые якобы присутствовали на видео (их узнавали по одежде и т.д.). Один из мужчин, названных в видео — Роман Ратушный — отрицает причастность к противоправным действиям и требует от заместителя министра извинений и опровержения.

В частности, он имел возможность высказать свою позицию в эфире телеканала “Украина 24”, куда в среду вечером пригласили вместе с Геращенко. Последний не появился.

“На эфире должен был быть Антон Геращенко, от которого я потребовал опровергнуть неправдивую информацию относительно меня, которая была в опубликованном им ролике. Он испугался и не пришел”, — ишет Ратушный.

Сразу после эфира активисту вручили подозрение, сразу по двум статьям:

ч. 4 ст. 296 — хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений;

ч. 2 ст. 194 — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия.

Активист уверен, что это подозрение — способ отомстить со стороны представителей Офиса президента.

“На выходе из телестудии меня ждала оперативная группа следователей, вручила мне подозрение. Я считаю, что заказчиком этого подозрения является заместитель главы офиса президента Андрей Смирнов и это месть за мою деятельность по защите Протасова яра от незаконной застройки Геннадия Корбана, интересы которого Смирнов лоббирует и после того, как перестал быть его адвокатом”, — отметил Ратушный.

Акция под Офисом президента 20 марта: что известно

20 марта в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

После акции полицейские объявили о подозрении в хулиганстве 5 участникам. Ратушный стал 6-ым.

24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю.

По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда, как и Строканя, отправили под домашний арест.