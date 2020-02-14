Активисты политической партии "Национальный корпус" пришли на Банковую с требованием к Президенту Владимиру Зеленскому отчитаться о его поездке в Оман.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Националисты устроили пикет с импровизированными плакатами-валентинками, на которых в карикатурной форме были изображены Президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин и глава совета безопасности России Николай Патрушев.

“Считаем, что во время войны с РФ тайные встречи президента Украины с ФСБшниками являются абсолютно неприемлемыми и могут свидетельствовать о государственной измене”, – сказано в сообщении.

Ранее в программе “Схемы” утверждалось, что Николай Патрушев посещал Маскат в Омане, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. По информации журналистов, российский силовик прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который спустя сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

После выхода программы глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приведенные журналистами данные не подкреплены фактами и необъективны. Он отметил, что сюжет “Схем” – “ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения”.

Ранее уже бывший глава Офиса президента Андрей Богдан на запрос народного депутата от “Европейской Солидарности” Алексея Гончаренко ответил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман не был официальным и осуществлялся за счет личных средств.