Об этом сообщили в Facebook, группе защиты Юлии Кузьменко.
Активисты делали чай и кофе, пели песни и танцевали. Также с Новым годом поздравляли подозреваемых, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, сказочные персонажи и Святой Николай.
Прямо зараз під ІТТ, у якому утримуються Юля Кузьменко та Андрій Антоненко.
Зустрічаємо Новий Рік з Юлею та Андрієм!
Підтягуйтесь!
Адреса: Косогірний перевулок, 7.
З Новим Роком!
Опубликовано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вторник, 31 декабря 2019 г.
З Новим Роком! Свободу Патріотам!
#freeDrKuzmenko
Опубликовано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вторник, 31 декабря 2019 г.
Это уже 19-я ночь в неволе для Антоненко и Кузьменко.
Также была под СИЗО мать Антоненко.
25 декабря подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко из изолятора поздравил всех с праздниками и поблагодарил за поддержу.
Напомним, что сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.
- В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Сам Антоненко подчеркнул в суде, что признает вину только из-за давления или пыток.