В новогоднюю ночь несколько десятков активистов пришли под стены СИЗО, в котором удерживают подозреваемых в деле об убийстве Павла Шеремета, чтобы поздравить их с Новым годом.

Об этом сообщили в Facebook, группе защиты Юлии Кузьменко.

Активисты делали чай и кофе, пели песни и танцевали. Также с Новым годом поздравляли подозреваемых, Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, сказочные персонажи и Святой Николай.

Прямо зараз під ІТТ, у якому утримуються Юля Кузьменко та Андрій Антоненко.

Зустрічаємо Новий Рік з Юлею та Андрієм! Підтягуйтесь!

Адреса: Косогірний перевулок, 7. З Новим Роком! Опубликовано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вторник, 31 декабря 2019 г.

З Новим Роком! Свободу Патріотам! #freeDrKuzmenko Опубликовано Free_Dr_Yulia_Kuzmenko Вторник, 31 декабря 2019 г.

Это уже 19-я ночь в неволе для Антоненко и Кузьменко.

Также была под СИЗО мать Антоненко.

25 декабря подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко из изолятора поздравил всех с праздниками и поблагодарил за поддержу.

Напомним, что сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.