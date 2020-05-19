Активисты придут к Зеленскому, чтобы спросить, когда накажут заказчиков убийства Гандзюк

Активисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк?" объявили о намерении спросить у Владимира Зеленского, когда виновные будут наказаны.

Соответствующее заявление обнародовано на Facebook-странице инициативы.

“Завтра ровно год как Владимир Зеленский стал Президентом Украины. Он шел в Президенты, вспоминая, в том числе, и имя Кати Гандзюк. Он обещал, что все заказчики будут наказаны. Сейчас дело Кати сливают, а Владимир Зеленский закрывает на это глаза”, – говорится в заявлении.

Активисты намерены прийти на пресс-конференцию к Владимиру Зеленскому, чтобы спросить у него, когда все виновные в убийстве Екатерины Гандзюк понесут ответственность.

В заявлении уточняется, что активисты планируют собраться завтра, 19 мая, в 9:30 утра в Мариинском парке со стороны Кабинета министров.