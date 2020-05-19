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Активисты придут к Зеленскому, чтобы спросить, когда накажут заказчиков убийства Гандзюк

Активисты движения "Кто заказал Катю Гандзюк?" объявили о намерении спросить у Владимира Зеленского, когда виновные будут наказаны.

Вторник, 19 мая 2020, 18:50

Соответствующее заявление обнародовано на Facebook-странице инициативы.

“Завтра ровно год как Владимир Зеленский стал Президентом Украины. Он шел в Президенты, вспоминая, в том числе, и имя Кати Гандзюк. Он обещал, что все заказчики будут наказаны. Сейчас дело Кати сливают, а Владимир Зеленский закрывает на это глаза”, – говорится в заявлении.

Активисты намерены прийти на пресс-конференцию к Владимиру Зеленскому, чтобы спросить у него, когда все виновные в убийстве Екатерины Гандзюк понесут ответственность.

В заявлении уточняется, что активисты планируют собраться завтра, 19 мая, в 9:30 утра в Мариинском парке со стороны Кабинета министров.

Напомним, чиновница Херсонского городского совета, активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года. Это произошло спустя три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне.

В декабре 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Гандзюк. Впоследствии подозрения объявили трем лицам.

Главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение 11 февраля 2019 года. Также подозрение было объявлено Игорю Павловскому — помощнику депутата от БПП Николая Паламарчука. В мае 2019 года суд отпустил его из СИЗО.

4 февраля 2019 года стало известно, что правоохранительные органы Украины заочно сообщили о подозрении Алексею Левину — помощнику депутата Херсонского областного совета Николая Ставицкого, близкого к главе областного совета Владиславу Мангеру. Отмечалось, что Левин выехал за границу, его объявили в международный розыск. Он был задержан на территории Болгарии в январе 2020 года и впоследствии арестован на 40 суток. 22 февраля суд болгарского города Бургас разрешил экстрадировать Левина в Украину. 16 марта он был экстрадирован.

Теги: вбивство, Владимир Зеленский, протест, активист, убийство, Екатерина Гандзюк

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