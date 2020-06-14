На прошлой неделе состояние основателя компании Tesla Илона Маска увеличилось более, чем на 3 миллиарда долларов США.

Об этом сообщается в материале издания Forbes.

Несмотря на падение на рынке, Илон Маск получил второй по величине прирост на этой неделе в долларовом эквиваленте.

“Tesla в прошлую среду вышла с рыночной капитализацией в 12 миллиардов долларов – примерно в четыре раза больше, чем в период последней оценки”, – сказано в материале.

Также акции Tesla выросли на 9%, до рекордного максимума в среду.

Это случилось после того, Маск сообщил сотрудникам, что запускать серийное производство грузового автомобиля.

На этой неделе состояние Маск увеличилось на 3,4 млрд долларов до 41,5 млрд долларов.

4 мая американский предприниматель Илон Маск и канадская певица Граймс (Grimes, Клэр Элис Буше) стали родителями.

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