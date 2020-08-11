Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Ефремов без сознания и что у него крайне тяжелое состояние. По информации источника издания, у актера подозрение на инсульт.
В пресс-службе Пресненского суда Москвы также подтвердили, что Ефремов госпитализирован.
Кроме того, сообщается, что накануне актеру стало плохо, но от госпитализации он отказался. В здание суда он вошел с помощью судебных приставов, сильно прихрамывая.
- 8 июня вечером в Москве на Смоленской площади произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee на скорости выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном Lada и повредил еще несколько машин. По словам очевидцев, актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Потом Ефремов и сам подтвердил это.
- В полиции Москвы заявили, что в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью). Но потом обвинение изменили на более серьезное – на п. а ч. 4 этой статьи (нарушение ПДД в состоянии опьянения со смертью человека). Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.