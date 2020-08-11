Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что Ефремов без сознания и что у него крайне тяжелое состояние. По информации источника издания, у актера подозрение на инсульт.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы также подтвердили, что Ефремов госпитализирован.

Кроме того, сообщается, что накануне актеру стало плохо, но от госпитализации он отказался. В здание суда он вошел с помощью судебных приставов, сильно прихрамывая.