Об этом она рассказала в интервью.
В 2006 году актриса исполнила роль королевы Елизаветы II в фильме “Корона”, за которую получила премию “Оскар”.
“Я думаю, их мотивы были абсолютно правильными, и я поддерживаю такое решение. Хотя, по факту, это сложно…. Меган Маркл была фантастическим дополнением к королевской семье – обаятельная, милосердная, все делала правильно, добродушная… Тогда казалось: “Ух ты, она вписывается идеально”, – высказала свое мнение актриса.
По ее словам, выход Меган и Гарри из королевской семьи – это “потеря для британской культуры”.
“Да, я считаю, что это потеря, в каком-то смысле… Но когти таблоида, которые ранее впивались в Меган, найдут сейчас и другую жертву… возможно даже меня”, – ответила она с улыбкой.
- Ранее британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл публично заявили о намерении выйти из королевской семьи и стать финансово независимыми.
- Королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решению принца Гарри и его супруги отказаться от выполнения королевских обязанностей и больше жить частной жизнью.