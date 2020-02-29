Знаменитая актриса Хелен Миррен поддержала принца Гарри и Меган Маркл, которые приняли решение отказаться от титула и выйти из состава королевской семьи.

Об этом она рассказала в интервью.

В 2006 году актриса исполнила роль королевы Елизаветы II в фильме “Корона”, за которую получила премию “Оскар”.

“Я думаю, их мотивы были абсолютно правильными, и я поддерживаю такое решение. Хотя, по факту, это сложно…. Меган Маркл была фантастическим дополнением к королевской семье – обаятельная, милосердная, все делала правильно, добродушная… Тогда казалось: “Ух ты, она вписывается идеально”, – высказала свое мнение актриса.

По ее словам, выход Меган и Гарри из королевской семьи – это “потеря для британской культуры”.

“Да, я считаю, что это потеря, в каком-то смысле… Но когти таблоида, которые ранее впивались в Меган, найдут сейчас и другую жертву… возможно даже меня”, – ответила она с улыбкой.