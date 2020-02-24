Видео опубликовано в Instagram-аккаунте журнала.

Ролик, в съемках которого приняла участие звезда легендарного сериала “Секс в большом городе” Сильвия Никсон (сыграла роль Миранды Хоббс), рассказывает о том, что женщины ежедневно испытывают давление со стороны общества. Они жедневно пытаются соответствовать бесконечному множеству предъявленных им требований о том, как они должны выглядеть, как одеваться, как себя вести и как питаться, чтобы соответствовать образу “леди”. Акцент делается на том, что большая часть этих требований противоречат друг другу и не отражают истинные потребности женщин, мешая им проявлять свою индивидуальность и проживать свою собственную жизнь.

В основу ролика легла сокращенная версия текста “Be a Lady They Said” (“Будь леди, сказали они”), который был написан и опубликован автором блога “Письма разъяренной женщины” Camille Rainville в 2017 году. Рассказчиком в видео выступила актриса Сильвия Никсон. Сам текст был дополнен тематическим видеорядом.

<noscript><iframe title="Girls Girls Girls Magazine - Be a Lady They Said" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/fZPabO7fY-U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Приводим полный текст письма “Be a Lady They Said” в переводе на русский язык:

“Будь леди, сказали они. Твоя юбка слишком короткая. Твоя рубашка слишком тесная. Твои штаны слишком узкие. Не показывай столько кожи. Не показывай свои бедра. Не показывай свою грудь. Не показывай свой животик. Не показывай декольте. Не показывай свое нижнее белье. Не показывай свои плечи. Прикройся. Оставь что-нибудь для воображения. Одевайся скромно. Не будь соблазнительницей. Мужчины не могут контролировать себя. У мужчин есть потребности. Ты выглядишь неряшливо. Расслабься. Покажи немного кожи. Выгляди сексуально. Выглядеть горячо. Не будь такой провокационной. Ты просишь об этом. Носи черное. Носи каблуки. Ты слишком разоделась. Ты слишком одета. Не носи эти спортивные штаны.

Будь леди, сказали они. Не будь слишком толстой. Не будь слишком худой. Не будь слишком большой. Не будь слишком маленькой. Ешь. Похудей. Хватит так много есть. Не ешь слишком быстро. Закажи салат. Не ешьте углеводы. Пропусти десерт. Тебе нужно похудеть. Влез в это платье. Сядь на диету. Посмотри, что ты ешь. Ешь сельдерей. Жуй жвачку. Пей много воды. Ты должна влазить в эти джинсы. Боже, ты выглядишь как скелет. Почему бы тебе просто не поесть? Ты выглядишь истощенной. Ты выглядишь больной. Ешь гамбургер. Мужчины любят женщин с мясом на костях. Будь маленькой. Будь легкой. Будь миниатюрной. Будь женственной. Будьте размером с ноль. Будь двойным нолем. Будь ничем. Будь меньше, чем ничего.

Будь леди, сказали они. Удали волосы на теле. Брей ноги. Побрей свои подмышки. Побрей свою линию бикини. Сделай восковую эпиляцию на лице. Воск на руки. Воск для бровей. Избавься от своих усов. Отбели это. Отбели то. Осветли свою кожу. Тебе стоит позагорать. Избавься от своих шрамов. Спрячь свои растяжки. Напряги живот. У тебя должны быть пухлые губы. Заполни ботексом свои морщины. Подтяни свое лицо. Заправь свой животик. Похудей в бедрах. Накачай свои икры. Подними свои сиськи. Выгляди естественно. Будь собой. Будь искренней. Будь уверенной. Ты слишком стараешься. Мужчины не любят девушек, которые слишком стараются.

Будь леди, сказали они. Носи макияж. Скрой свои недостатки. Контурируй нос. Выдели свои скулы. Подведи глаза. Заполните свои брови. Удлините ресницы. Накрась свои губы. Пудра, румяна, бронзер, хайлайтер. У тебя слишком короткие волосы. У тебя слишком длинные волосы. Кончики секутся. Осветли свои волосы. Видно корни. Перекрась свои волосы. Не синий, это выглядит неестественно. Ты седеешь. Ты выглядишь старой так. Выгляди молодо. Нестареющей. Не старей. Женщины не стареют. Старые уродливы. Мужчины не любят некрасивых.

Будь леди, они сказали. Спаси себя. Будь чистой. Будь девственницей. Не говори о сексе. Не флиртуй. Не будь неприятной. Не будь проституткой. Не спи с кем попало. Не теряй своего достоинства. Не занимайся сексом с большим количеством мужчин. Не отдавай себя. Мужчины не любят проституток. Не будь ханжей. Не будь так напряжена. Повеселись немного. Улыбайся больше. Приноси удовольствие мужчинам. Будь опытной. Будь сексуальной. Будь невинной. Будь грязной. Будь девственницей. Будь сексуальной. Будь классной девушкой. Не будь, как другие девушки.

Будь леди, сказали они. Не говори слишком громко. Не говори слишком много. Не занимай место. Не сиди так. Не стой так. Не выгляди пугающе. Почему ты такая несчастная? Не будь с*кой. Не будь такой властной. Не будь настойчивым. Не переигрывай. Не будь такой эмоциональной. Не плачь. Не кричи. Не ругайся. Будь пассивной. Будь послушной. Терпи боль. Будь приятной. Не жалуйся. Повышай его эго. Заставь его влюбиться в тебя. Мужчины хотят того, что не могут получить. Не отдавай себя. Заставь его работать на это. Мужчины любят погоню. Складывай его одежду. Приготовь ему ужин. Делай его счастливым. Это женская работа. Однажды ты станешь хорошей женой. Возьми его фамилию. Ты пишешь через дефис свою фамилию? Сумасшедшая феминистка. Роди ему детей. Ты не хочешь детей? Будешь когда-нибудь. Ты передумаешь.

Будь леди, сказали они. Не стань жертвой изнасилования. Защити себя. Не пей слишком много. Не ходи одна. Не выходи слишком поздно. Не одевайся так. Не показывай слишком много. Не пей. Не оставляй свой напиток. Найди приятеля. Ходи там, где хорошо освещено. Оставайся в безопасных районах. Скажи кому-нибудь, куда ты идешь. Носи перцовый баллончик. Носи свои ключи как оружие. Пройди курс самообороны. Закрой свои двери. Не выходи одна. Не смотри в глаза. Не подмигивай. Не привлекай внимание. Не работай допоздна. Не шути грязные шутки. Не улыбайся незнакомцам. Не выходи ночью. Не доверяй никому. Не говори да. Не говори нет. “Будь леди”, — сказали они”.