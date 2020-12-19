На фоне новостей о том, что компания Microsoft занимается активной разработкой центральных процессоров, построенных на архитектуре ARM, акции производителей чипов с архитектурой x86 резко обвалились. В частности, серьезно пострадала компания Intel, которая, очевидно, потеряет еще одного стратегического клиента.

Об этом сообщает издание CNBC.

Известно, что компания Microsoft занимается созданием серверного процессора на архитектуре ARM, который она планирует внедрить в центрах обработки данных, обеспечивающих работу сервисов Azure. Сейчас серверы компании строятся на процессорах семейства Intel Xeon. Кроме того, в сообщении говорится и о другом перспективном проекте Microsoft – ARM-процессор для мобильных устройств семейства Surface.

Если проекты Microsoft по созданию собственных процессоров будут успешными, это будет означать очередное сужение рынка сбыта для продукции производителей x86-процессоров, в первую очередь Intel. Не только Microsoft ведет подобные разработки. В частности, специалисты Amazon также приступили к разработкам чипов, а компания Apple недавно представила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, построенные на процессорах с ARM-архитектурой.

На фоне этих новостей акции Intel тут же подешевели на 6,3%, снизившись до уровня $47,46. Акции AMD, которую переход Microsoft на собственные процессоры могут коснуться меньше, потеряли в цене 1%, упав до $ 95,95.

В общем, этот год для Intel складывается не очень удачно. Компания столкнулась с проблемами с внедрением современных технологических процессов и многократно откладывала выход новых продуктов, в первую очередь для серверного рынка. Все это привело к тому, что с начала 2020 года ее капитализация снизилась более чем на 20%.