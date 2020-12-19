Об этом сообщает издание CNBC.
Известно, что компания Microsoft занимается созданием серверного процессора на архитектуре ARM, который она планирует внедрить в центрах обработки данных, обеспечивающих работу сервисов Azure. Сейчас серверы компании строятся на процессорах семейства Intel Xeon. Кроме того, в сообщении говорится и о другом перспективном проекте Microsoft – ARM-процессор для мобильных устройств семейства Surface.
Если проекты Microsoft по созданию собственных процессоров будут успешными, это будет означать очередное сужение рынка сбыта для продукции производителей x86-процессоров, в первую очередь Intel. Не только Microsoft ведет подобные разработки. В частности, специалисты Amazon также приступили к разработкам чипов, а компания Apple недавно представила ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro, построенные на процессорах с ARM-архитектурой.
На фоне этих новостей акции Intel тут же подешевели на 6,3%, снизившись до уровня $47,46. Акции AMD, которую переход Microsoft на собственные процессоры могут коснуться меньше, потеряли в цене 1%, упав до $ 95,95.
В общем, этот год для Intel складывается не очень удачно. Компания столкнулась с проблемами с внедрением современных технологических процессов и многократно откладывала выход новых продуктов, в первую очередь для серверного рынка. Все это привело к тому, что с начала 2020 года ее капитализация снизилась более чем на 20%.
- Компания Microsoft разрабатывает собственные чипы на базе ARM для серверов и устройств линейки Surface. Процессоры будут использоваться в серверах для облачных сервисов Microsoft Azure и будут основаны на базе ARM.