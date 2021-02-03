Акции южнокорейского автопроизводителя Kia Motors стремительно пошли вверх и выросли на 14,5%. Это произошло после сообщения СМИ о том, что компания Apple инвестирует в Kia Motors $3,6 млрд в рамках сотрудничества в сфере производства электромобилей.