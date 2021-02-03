Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Apple планирует наладить производство электромобилей на заводе Kia в штате Джорджия, США. Компании могут подписать соглашение о сотрудничестве 17 февраля. Apple и Kia запланировали презентацию первого электромобиля в 2024 году. Партнеры хотят выпускать 100 000 автомобилей в год, отмечает DongA Ilbo.
Пока представители компании отказались комментировать ситуацию.
- Ранее компании Hyundai Motor и Apple заявили, что планируют до марта подписать партнерское соглашение о выпуске электромобилей и начать их производство примерно в 2024 году.