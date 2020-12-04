В четверг, 3 декабря, аналитики инвестиционного банка Goldman Sachs опубликовали отчет, в котором спрогнозировали выход Tesla на объем продаж в 20 млн автомобилей к 2040 году.

Отчет аналитики разослали своим клиентам, информирует издание Electrek.

Известно, что Goldman Sachs повысил прогноз стоимости акций Tesla с $455 до $780 за одну ценную бумагу, обосновав это изменением рыночной конъюнктуры. Аналитики уверены, что переход на полностью электрические автомобили будет происходить более быстрыми темпами, чем ожидалось.

“Цены на аккумуляторы падают даже быстрее, чем мы предполагали, вследствие чего использование электромобилей становится более экономически выгодным, и недавно в некоторых регионах увеличилось количество нормативных предложений по ограничению или полному запрету продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в течение 10-20 лет. Как следствие, совместно с коллегами по всему миру мы решили повысить наш прогноз проникновения электромобилей и теперь ожидаем, что такие модели будут составлять 18% мировых продаж в 2030 году и 29% в 2035 году (с повышением доли до 50% в 2035 году как в США, так и в Западной Европе), – говорится в отчете.

По прогнозу, уже через 20 лет компания Илона Маска будет продавать до 20 млн автомобилей ежегодно и захватит более 20% рынка.

После этого прогноза акции Tesla выросли более чем на 3%. Это произошло после снижения цены вчера.

Однако эксперты Electrek раскритиковали прогноз Goldman Sachs. Издание пишет, что этот аналитический прогноз “оторван от реальности”.

“Что касается доли рынка Tesla в 2040 году, я не верю, что она может сохранить 20% долю по мере роста рынка электромобилей. Мы видели, что происходит с долей рынка Tesla, где другие производители автомобилей сосредотачивают свои продажи электромобилей, как в Норвегии”, – сказал эксперт издание.