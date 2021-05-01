Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Зазначається, що міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів. Це право гарантоване громадянам Конституцією України.

“За інформацією КМДА, марш, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС “Галичина”, а як патріотичний марш вишиванок”, – йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що громадський порядок під час масових акцій забезпечують правоохоронці. Так само правоохоронні органи розслідують та можуть притягнути до відповідальності громадян, що порушують закон.

При цьому відомство засудило марш до дня створення дивізії СС “Галичина”.

“Пропаганді тоталітарних режимів не може бути жодного виправдання, навіть, якщо хтось намагається прикритися вишиванками”, – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, у середу, 28 квітня, в Києві відбувся марш на честь 78-ї річниці створення Української дивізії січових стрільців “Галичина”.

Офіс президента України засудив марш у Києві на честь дивізії СС “Галичина”. Також у президента вимагають, аби Київська міська державна адміністрація провела перевірку “системи погодження масових акцій у столиці” і надала відповідний звіту за підсумками.

Зауважимо, що право збиратися мирно, без зброї й проводити збори, мітинги, походи та демонстрації гарантовано українцям статтею 39 Конституції Україні. При цьому передбачено, що про проведення акцій громадяни мають завчасно сповіщати органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмежити реалізацію цього права може суд — з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей. Йдеться саме про сповіщення, а не подання й узгодження заявки через систему походження масових акцій, як про це пише ОПУ.