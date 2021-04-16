Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповідатиме за звинувачення партії “Демократична сокира” в організації акції протесту на Банковій 20 березня.

Про це заявив член політради “ДемСокири” Юрій Гудименко у своєму Facebook.

Конфлікт між “ДемСокирою” та радником Єрмака розпочався 21 березня, наступного дня після акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Того дня Подоляк опублікував у Facebook пост, в якому назвав начебто “формальних і неформальних” організаторів акції. Він наголосив, що основну роль нібито відіграли “Рух опору капітуляції”, “Вільні люди”, “ДемСокира” та “Справа громад”.

За словами Подоляка, ці організації робили “заявку на проведення акції протесту під ОПУ”.

Радник голови ОПУ пише, що головною метою організаторів було “приниження держави, державних інститутів, забезпечення ідеальної візуальної картинки ненависті й беззаконня”.

Реакція “ДемСокири” не змусила себе чекати. Того ж дня Гудименко спростував причетність партії до організації акції під ОПУ. Однак він вирішив покарати Подоляка за поширення фейків.

16 квітня Гудименко опублікував доказ того, що Подоляк збрехав. Зокрема, Київська міська рада офіційно підтвердила, що “ДемСокира”, а також інші організації, які перераховував радник Єрмака, не подавали заявки на проведення акцій того ж дня.

“Тому сьогодні ми подали проти нього позов до Святошинського районного суду міста Києва. Ми вимагаємо вибачень, спростування і відшкодування моральної шкоди, кожну копійку з якої буде витрачено на благодійність”, – заявив Гудименко.

Крім того, громадська організація “Справа громад” подала позов до Святошинського райсуду Києва проти радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка за наклеп. Позов стосується тієї ж заяви радника Єрмака.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України та вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;

представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;

ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Давид Гаджимурадов.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.