Акция под стенами ОП: ветерана Сорда отправили под домашний арест

Об этом сообщают #Буквы.
Отмечается, что его подозревают в том, что он разбил окна в дверях Офиса президента.
После суда Сорд заявил, что его адвокат будет обжаловать это решение. Однако домашний арест никак повлияет на его ритм работы, поскольку они с женой все равно работают дома.
Мужчина уверен, что дело против него является политическим преследованием.
“Нашли самого агрессивного активиста, сто метров не дошел до метро. Как-то так и получилось”, – отметил Сорд.
Он рассказал, что возвращался с акции протеста в компании семерых человек. Неожиданно появились полицейские и задержали из-за за ранений на руках.
При этом адвокат Сорда Дмитрий Мазурок рассказал, что зафиксировано процессуальные нарушения и некоторые неувязки в материалах дела. В частности, инкриминируют, что был нож, которым Сорд пытался нанести телесные повреждения.
“Понятно, что никаких телесных повреждений не было, даже описаний, кому были нанесены эти повреждения, нет. Это полная чушь”, – заявил адвокат.
В рюкзаке Владислава Сорда нашли нож. На этом и базируется подозрение прокурора по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Однако нет доказательств того, что подозреваемый нанес этим ножом телесные повреждения кому-то. То есть, потерпевших по делу нет.
На уточняющий вопрос, в чем конкретно обвиняют Сорда, адвокат ответил:
“Разбил стекло, в руках держал нож, заранее заготовленный для нанесения телесных повреждений”, – добавил Мазурок.
При этом качество доказательств сверхнизкое. Адвокат отметил, что прокурор привлек к доказательной базе скриншоты с видео, на которых фактически не видно людей.
Мазурок заявил, что его подзащитный стал “легкой жертвой для правоохранителей”.
Влад Сорд добавил, что вышел на акцию протеста для того, чтобы его услышали. Он отказался отвечать на вопросы относительно того, разбивал ли стекло в дверях Офиса президента. По его словам, человек на видео похож как на него, так и не певца Дзидзьо. Поэтому считает это видео сомнительным доказательством.
Как сообщалось, 20 марта, ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т. д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
- Уже после акции был задержан ветеран и основатель издательства “Дім химер” Влад Сорд. Ему вручили подозрение по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Задержанный до сих пор находится в изоляторе временного содержания, у него изъяли одежду в качестве доказательства, а подозрение было вручено без адвоката.
- Как известно, Офис президента оценил повреждения здания после акции протеста 20 марта в почти 2 млн гривен. Елисей Ходоловский, соучредитель общественной инициативы “Києве, мий”, посчитал, что стоимость уборки — примерно 80 тысяч гривен.
- По какому ценнику работает выбранная Офисом компания, пока неизвестно.
- Здание на Банковой начали приводить в порядок еще в воскресенье, 21 марта. Тогда демонтировали поврежденные двери. 22 марта здание начали чистить от надписей краской. По какому ценнику будут чинить Офисом компания, пока неизвестно.
- Некоторые клининговые компании готовы убрать на Банковой за 50 тысяч.