Covid-19 Украина

обновлено 23.03.2021 в 16:02

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Акция под стенами ОП: ветерана Сорда отправили под домашний арест

Во вторник, 23 марта, Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на два месяца ветерана, издателя Влада Сорда (Владислава Гранецкого-Стафийчука), которого задержали во время акции протеста под Офисом президента в Киеве 20 марта.

Вторник, 23 марта 2021, 16:43

Об этом сообщают #Буквы.

Отмечается, что его подозревают в том, что он разбил окна в дверях Офиса президента.

После суда Сорд заявил, что его адвокат будет обжаловать это решение. Однако домашний арест никак повлияет на его ритм работы, поскольку они с женой все равно работают дома.

Мужчина уверен, что дело против него является политическим преследованием.

“Нашли самого агрессивного активиста, сто метров не дошел до метро. Как-то так и получилось”, – отметил Сорд.

Он рассказал, что возвращался с акции протеста в компании семерых человек. Неожиданно появились полицейские и задержали из-за за ранений на руках.

При этом адвокат Сорда Дмитрий Мазурок рассказал, что зафиксировано процессуальные нарушения и некоторые неувязки в материалах дела. В частности, инкриминируют, что был нож, которым Сорд пытался нанести телесные повреждения.

“Понятно, что никаких телесных повреждений не было, даже описаний, кому были нанесены эти повреждения, нет. Это полная чушь”, – заявил адвокат.

В рюкзаке Владислава Сорда нашли нож. На этом и базируется подозрение прокурора по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Однако нет доказательств того, что подозреваемый нанес этим ножом телесные повреждения кому-то. То есть, потерпевших по делу нет.

На уточняющий вопрос, в чем конкретно обвиняют Сорда, адвокат ответил:

“Разбил стекло, в руках держал нож, заранее заготовленный для нанесения телесных повреждений”, – добавил Мазурок.

При этом качество доказательств сверхнизкое. Адвокат отметил, что прокурор привлек к доказательной базе скриншоты с видео, на которых фактически не видно людей.

Мазурок заявил, что его подзащитный стал “легкой жертвой для правоохранителей”.

Влад Сорд добавил, что вышел на акцию протеста для того, чтобы его услышали. Он отказался отвечать на вопросы относительно того, разбивал ли стекло в дверях Офиса президента. По его словам, человек на видео похож как на него, так и не певца Дзидзьо. Поэтому считает это видео сомнительным доказательством.

Как сообщалось, 20 марта, ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т. д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Теги: акция протеста, Влад Сорд (Гранецкий-Стафийчук), Сергей Стерненко

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