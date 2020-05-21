Проект нового формата - уникальное сочетание акта искусства и акта документации, цифрового и физического миров. Создание коллективного цифрового артефакта путем проведения флешмоба в онлайн режиме. Рекорд по одновременному участию людей, которые снимают клип в разных частях города, страны, мира - под песню "Alambari" группы ДахаБраха.

о [концепте]:

Географически в другой точке человек, так же как и я, смотрит на небо … и мы вместе делаем одно дело … это концептуальное переживание … вместе и одновременно … ритуальность жизни, с одной стороны … и с другой стороны, насколько мы разные и насколько мы похожи … объединяет нас небо.. музыка.. люди ..

о [формате]:

Онлайн флешмоб и одновременно съемка и стриминг представления и клипа, направленный на построение культурных цифровых мостов в условиях карантина. Еженедельно: 19 апреля, 26 апреля, 3 мая, 10 мая проводился онлайн-флешмоб с вовлеченной аудиторией, которые в одно и то же время снимают клип в реальном времени вместе, а стриминг процесса транслируется в Facebook и Youtube.

Финальный флешмоб с участием наибольшего количества участников, из разных точек мира состоится 24 мая в 15:30 и будет зафиксирован как Первое знаковое цифровое событие страны, который войдет в цифровую Книгу рекордов Украины.

Любой может присоединиться к созданию новой цифровой истории.

[Итоги пройденных этапов]:

Команды-участники: ЦСМ “ДАХ”, “Крыша Дети”, “Театромания”, “Bazaar europa – young theatre across borders”, “Cie Dyki Dushi”, “NovaOpera”, “Volksbühne Berlin”, “Tiyatro Alesta”, театр студия “10 ряд 10 место”, “Tiyatro Pera”, “PLAI”, “Marea Lab”, “Круг света”, “PLOT”, команда города Фастов, независимые участники Украины и мира.

География проекта по состоянию на 25 мая за 5 воскресений подряд: 22 страны, 55 города, 17 команд, 150 участников.

Страны-участники: Украина, Германия, Чехия, Франция, Швейцария, Гондурас, Кот д’Ивуар, Турция, Словения, Финляндия, Австрия, США, Танзания, Словакия, Канада, Чили, Италия, Испания, Израиль, Польша, Нидерланды, Босния и Герцеговина.

Команда:

автор идеи и режиссер Владислав Троицкий

куратор проекта: Андрей Палатный

коучер команды “Театромания” Антон Теблизов

коучеркы команды “Крыша Дети”: Александра Индик, Надежда Голубцова

коучерка команды “Bazaar europa – young theatre across borders”: Christine Dissmann

коучерка команды “Cie Dyki Dushi”: Madeleine Bongard

коучер команды “Volksbühne Berlin”: Jan Jordan

коучер команды “NovaOpera” Андрей Кошман

коучер команды “Tiyatro Alesta”: Elif Sözer

коучерка команды театра-студии “10 ряд 10 место”: Алена Малюга-Мельникова

коучерка команды “Tiyatro Pera”: Zeynep Özden

коучерка команды “PLAI”: Александра Тарас

коучер команды “Marea Lab”: Imanol Ibarra

коучерка команды “Круг света” Юлия Светлова

коучер команды “P.L.O.T.”: Евгений Баль

Посмотреть стрим можно по ссылке.

Сайт проекта.