В связи со стремительным распространением коронавируса COVID-19 в Албании на три недели вводят комендантский час. Мероприятия будут действовать со среды, 11 ноября.

Об этом сообщает издание ExitNews.

Так, от завтрашнего дня всем гражданам Албании запрещено покидать свои дома с 22:00 до 06:00. Бары, кафе, пабы и рестораны прекращают работу с 22:00 до 06:00, за исключением доставки еды.

Кроме того, албанцам рекомендуется работать дистанционно, если это возможно. При этом школы закрывать не собираются, поскольку они не относятся к центрам массовых заражений.

Ограничения будут действовать в течение трех недель.

Заместитель министра здравоохранения Албании Мира Ракачолли заявила, что комендантский час ввели в связи с ростом числа новых заражений.

К слову, за последние несколько недель в Албании зарегистрировано 44% от общего числа случаев заболевания. 30% больных умерли.