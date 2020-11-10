Об этом сообщает издание ExitNews.
Так, от завтрашнего дня всем гражданам Албании запрещено покидать свои дома с 22:00 до 06:00. Бары, кафе, пабы и рестораны прекращают работу с 22:00 до 06:00, за исключением доставки еды.
Кроме того, албанцам рекомендуется работать дистанционно, если это возможно. При этом школы закрывать не собираются, поскольку они не относятся к центрам массовых заражений.
Ограничения будут действовать в течение трех недель.
Заместитель министра здравоохранения Албании Мира Ракачолли заявила, что комендантский час ввели в связи с ростом числа новых заражений.
К слову, за последние несколько недель в Албании зарегистрировано 44% от общего числа случаев заболевания. 30% больных умерли.
- 8 ноября премьер-министр Португалии Антонио Коста заявил о введении в стране ночного комендантского часа, чтобы сдержать распространение коронавируса COVID-19.
- Правительство Румынии усилило карантин на территории страны из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19. В частности, власти ввели комендантский час и прекратили функционирование школ.