Об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ.
Уточняется, что должность главы региональной организации безопасности занял премьер, министр иностранных дел Эди Рама.
“Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Усилия по урегулированию конфликтов будут в центре внимания албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе по-прежнему уносили жизни. ОБСЕ зарекомендовала себя как организация, которая не только может быстро начать работу в зоне конфликта, но иногда может сделать это там, где никто другой не в состоянии”, – рассказал он.
При этом отмечается, что в 2019 году в организации главенствовала Словакия.
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