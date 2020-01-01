Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе с 1 января 2020 года будет возглавлять Албания.

Об этом сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

Уточняется, что должность главы региональной организации безопасности занял премьер, министр иностранных дел Эди Рама.

“Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Усилия по урегулированию конфликтов будут в центре внимания албанского председательства, поскольку недопустимо, чтобы затяжные конфликты в нашем регионе по-прежнему уносили жизни. ОБСЕ зарекомендовала себя как организация, которая не только может быстро начать работу в зоне конфликта, но иногда может сделать это там, где никто другой не в состоянии”, – рассказал он.

При этом отмечается, что в 2019 году в организации главенствовала Словакия.