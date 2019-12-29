Об этом сообщает агентство УНИАН.

Напомним, что у общественности есть вопросы к британскому эксперту Айвану Бирче. Его экспертиза по походке называет доказательства “условно-достаточными”.

По словам Александра Рувина, у англичан другие критерии, и “условно достаточно” – значит достаточно для следствия.

“Поверьте, были другие подозреваемые, следователи были уверены, что это – точно они. Мы их отмели. Была куча других людей, которых отбросили, посчитали, что не они на записях камер… Была проделана огромная работа, изучены тысячи видеозаписей. И мы уверены в заключениях наших экспертов. Походку изменить нельзя, даже если стараться. Движение ног, рук, тела – индивидуальны. Это как почерк. Мы точно можем сказать, что Яна Дугарь – разведчица, которая фотографировала расположение видеокамер в том районе. Девушка в парике – подрывала машину. И мы можем говорить, что подрывник мог стоять только у перекрестка. Оттуда видно, что машина с Шереметом приближается, останавливается перед поворотом. А у светофоров всегда стоят люди, расчет был на то, что потом будет сложно определить, кто именно из них нажимал на кнопку. Но у нас есть история этого подрывника, точнее подрывницы”, – отметил Рувин.

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На вопрос о том, что у одного из преступников, которого засекли камеры, другая форма бороды, нежели у Андрея Антоненко, директор НИИ ответил, что они не изучали бороду.

“Преступники меняли походку, меняли внешность. Вот, представьте, вы знаете, что попадете на камеры, идете в кепке, в капюшоне. Можно замаскировать себя так, что борода будет скрыта. Но, вы должны понимать, мы не изучали бороду. У нас были экспертизы по походке человека. Британский эксперт изучал только движение ног. Наши эксперты тоже говорят: это точно его походка”, – рассказал Александр Рувин.

Напомним, 12 декабря сотрудники Национальной полиции задержали фигурантов дела об убийстве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. В ночь на 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права на залог военного и музыканта Андрея Антоненко (ник Riffmaster). Его подозревают в организации убийства. Также арестовали на 2 месяца Юлию Кузьменко, которая якобы прикрепила взрывное устройство к автомобилю Павла Шеремета. Яну Дугарь, которая, как считает следствие, вела разведку возле места преступления, поместили под круглосуточный домашний арест.