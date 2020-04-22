Об этом Усик заявил в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy.
“Я считаю, что девушки не должны боксировать. Для меня женщина – это как цветок, который должен радовать глаз мужчины, о котором нужно заботиться, любить и защищать, а иногда даже баловать. Бокс и ММА, тем временем, заставляют женщин терять часть своего очарования и становиться грубыми”, – сказал он.
При этом боксер подчеркнул, что он “против женских боевых искусств”.
“Дамы могут делать что-то более красивое и женственное. Например, танцы, пение или искусство. Бокс – это жестокий вид спорта, здесь должны соревноваться настоящие мужчины”, – добавил он.
- Украинский боксер Александр Усик накануне боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом встретился со своим потенциальным соперником британцем Дереком Чисорой.
- Ранее сообщалось, что украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик вошли в топ-10 списка лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории (англ. Pound-for-Pound) от ESPN.