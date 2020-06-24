Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес выиграла первичные выборы Демократической партии в 14-м округе Нью-Йорка, фактически гарантируя себе второй срок в Палате представителей.

Об этом пишет The Hill.

Окасио-Кортес лидировала с 74 процентами голосов по сравнению с 19 процентами ее соперницы – бывшей телеведущей CNBC Мишель Карузо-Кабрера.

Отмечается, что Карузо-Кабрера имела финансовую поддержку нескольких чиновников Уолл-стрит и собрала более 2 миллионов долларов, вложив в кампанию 1 миллион собственных денег.

Но команда кампании Окасио-Кортеса и возможности по сбору средств практически не имеют себе равных в палате. В этот раз она потратила более 6 миллионов долларов на защиту своего места.

6 ноября 2018 года Окасио-Кортес победила на выборах в Палату представителей от 14-го избирательного округа Нью-Йорка, заручившись поддержкой 78 % избирателей. Ее основным соперником был республиканец Энтони Паппас. В свои 29 лет она стала самой молодой женщиной, избранной в Конгресс США.