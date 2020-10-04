Об этом глава государства написал в Twitter.
По его словам, Азербайджан также восстановил контроль над несколькими деревнями в Джебраильском районе.
“С любовью к азербайджанской армии! Карабах – это Азербайджан”, – написал Ильхам Алиев.
Пресс-секретарь президента непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг слова Алиева.
“Это абсолютная ложь и не соответствует действительности. Армия обороны Карабаха по всем направления полностью контролирует ситуацию”, – написал Погосян в Facebook, сообщает армянское агентство Aysor.
Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
“Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас один за другим празднуют “освобождение Джабраила”, что является очередной фальсификацией. А чуть позже документально представим побег из Матагиса”,— написала она.
История конфликта
27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.
В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.
В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.
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В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.
29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.
- На конец дня 27 сентября в результате боев армянская армия понесла серьезные потери – было уничтожено 22 танка и другой бронетехники, 15 зенитно-ракетных комплексов “ОСА”, 18 беспилотных летательных аппаратов, 8 артиллерийских установок. Потери армянской стороны в живой силе составили более 550 человек убитыми и ранеными.
- Совет безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и срочно возобновить переговоры.
- 30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана.
- В субботу, 3 октября, армия Азербайджана перешла в масштабное наступление.