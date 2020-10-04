Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что сегодня армия освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе.

Об этом глава государства написал в Twitter.

По его словам, Азербайджан также восстановил контроль над несколькими деревнями в Джебраильском районе.

“С любовью к азербайджанской армии! Карабах – это Азербайджан”, – написал Ильхам Алиев.

Пресс-секретарь президента непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян опроверг слова Алиева.

“Это абсолютная ложь и не соответствует действительности. Армия обороны Карабаха по всем направления полностью контролирует ситуацию”, – написал Погосян в Facebook, сообщает армянское агентство Aysor.

Эту же информацию подтвердила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

“Страницы официальных лиц Азербайджана и Турции в Twitter сейчас один за другим празднуют “освобождение Джабраила”, что является очередной фальсификацией. А чуть позже документально представим побег из Матагиса”,— написала она.

История конфликта

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.