Употребление алкоголя может увеличить риск заражения коронавирусом COVID-19 и ухудшить состояние в случае инфицирования.

Об этом сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В свете этого факта ВОЗ порекомендовала мировым лидерам ограничить доступ населению к спиртному на время пандемии.

“Алкоголь снижает иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья”, – сообщили в ВОЗ.

В ВОЗ также напомнили, что ежегодно из-за употребления алкоголя в мире умирают около трех миллионов человек.

“Поэтому люди должны свести к минимуму потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19”, – заявили в организации.

В ВОЗ отметили, что существует фейк о том, что якобы употребление высокоградусного алкоголя может уничтожить вирус COVID-19.