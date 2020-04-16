Об этом сообщили на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В свете этого факта ВОЗ порекомендовала мировым лидерам ограничить доступ населению к спиртному на время пандемии.
“Алкоголь снижает иммунную систему организма и увеличивает риск неблагоприятных последствий для здоровья”, – сообщили в ВОЗ.
В ВОЗ также напомнили, что ежегодно из-за употребления алкоголя в мире умирают около трех миллионов человек.
“Поэтому люди должны свести к минимуму потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19”, – заявили в организации.
В ВОЗ отметили, что существует фейк о том, что якобы употребление высокоградусного алкоголя может уничтожить вирус COVID-19.
- Группа ученых из Швейцарии и Германии заявила, что использование для очистки рук средства, близкого по составу к водке, эффективно против COVID-19.