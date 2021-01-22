Холдинг Alphabet Inc., который включает в себя компанию Google, закрывает подразделение Loon: проект по раздаче интернета в труднодоступных регионах при помощи воздушных шаров.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

В качестве причины отказа от проекта названы высокие затраты: компания не смогла найти устойчивую бизнес-модель.

“Несмотря на инновации команды за последние 9 лет и выполнение множества задач, которые ранее считались невозможными.., путь к коммерческой жизнеспособности оказался более долгим и рискованным, чем ожидалось. Поэтому мы приняли тяжелое решение закрыть Loon. В ближайшие несколько месяцев мы будем сворачивать операционную деятельность”, — отметил Астро Теллер, руководитель подразделения X компании Alphabet.

Сейчас проводится работа по переводу сотрудников на другие должности в X, Google и Alphabet.

Руководитель Loon Аластер Уэстгарт, в свою очередь, проинформировал, что во время реализации проекта так и не удалось найти способ снизить затраты.

“Несмотря на то, что мы нашли ряд партнеров, мы не обнаружили способа снизить затраты, чтобы построить долгосрочный и устойчивый бизнес. Разработка радикально новых технологий по своей сути рискована, но от этого не становится легче. Сегодня я с грустью сообщаю, что Loon будет сворачиваться”, — заявил он.

Издание The Information ранее писало, что проект столкнулся с финансовыми проблемами, а целью на 2021 год стало найти новых инвесторов.

Как сообщает издание The Verge, проект Loon был запущен в июне 2013 года.

В 2018 году статус Loon изменился: из проекта он трансформировался в компанию в рамках холдинга Alphabet.

Loon запустил свой первый коммерческий интернет-сервис в Кении в июле прошлого года. Было использовано около 35 воздушных шаров, с помощью которых удалось обеспечить интернет-доступом площадь около 50 тыс. квадратных километров.

Кроме того, в рамках проекта был предоставлен доступ к интернету в районах, пострадавших от стихийных бедствий. Например, компания запустила воздушные шары в Пуэрто-Рико после урагана “Мария” в 2017 году и в Перу после землетрясения в 2019 году.