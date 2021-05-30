Альпіністи з США і Гонконгу — Артур Муйр і Цанг Інь-Хун — встановили нові рекорди, підкоривши найвищу вершину Землі — гору Еверест висотою 8848 метрів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Артур Муйр, 75-річний альпініст, став найстарішим американцем, який піднявся на Еверест. Він побив рекорд Білла Берка, який піднявся на гору у віці 67 років у 2009 році.

Крім того, 45-річна гонконзька спортсменка Цанг Інь-Хун подолала пік менш ніж за 26 годин, що є найкоротшим часом, витраченим будь-якою жінкою після старту з базового табору. Зазвичай альпіністи проводять кілька днів у різних таборах, перш ніж досягти вершини.

“Цанг відправився з базового табору о 13:20 за місцевим часом в суботу і досягла максимуму о 15:10. На наступний день”, – сказала чиновниця з Непалу Гьянендра Шреста.

Альпіністка побила рекорд, встановлений непальською жінкою Пхунджо Джангму Ламою у 2017 році. Лама підкорила Еверест за 39 годин 6 хвилин.

У цьому сезоні дозвіл на сходження на Еверест отримали 408 іноземних альпіністів. Їм допомагають кілька сотень шерпів і допоміжний персонал, які знаходяться в базовому таборі з квітня.

Гора Еверест – найвища вершина Землі, розташована в Гімалаях на кордоні Китаю (Тибетського автономного району) і Непалу. Її висота становить майже 8849 метрів.