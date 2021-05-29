Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
75-річний Артур М’юїр став найстарішим американцем, який піднявся на найвищу вершину в світі висотою 8848,86 метра. М’юїр побив рекорд Білла Берка, який став найстарішим американцем, який піднявся на гору у віці 67 років в 2009 році.
Крім того, 45-річна гонконгська спортсменка Цанг Інь-Хун підкорила вершину менш, ніж за 26 годин, що є найкоротшим часом, витраченим будь-якою жінкою. Зазвичай альпіністи проводять кілька днів у різних таборах, перш ніж досягти вершини.
Цанг відправилася з базового табору в 13:20 за місцевим часом (7:35 за Гринвічем) в суботу і досягла вершини о 15:10 на наступний день.
Вона побила рекорд, встановлений непальської жінкою Пхунджо Джангму Ламою в 2017 році, яка підкорила Еверест за 39 годин 6 хвилин.
- У грудні минулого року стало відомо, що найвища в світі гора Еверест виявилася майже на метр вищою, ніж вважалося раніше. Так, Еверест “виріс” на 86 см і тепер, згідно з дослідженням міністерств закордонних справ та служб з питань геодезії Китаю та Непалу, його висота становить 8848,86 м.