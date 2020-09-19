Об этом сообщается на сайте премии.
“Эта бывшая учительница читает рэп на украинском языке и своими текстами попадает в яблочко… В Alyona Alyona есть что-то действительно особенное, выходящее за рамки ее несомненно впечатляющего внешнего вида, уверенного поведения, увлекательной подачи песен, лирических способностей, качества звука”, – отмечается на описании артистки.
В общей сложности были номинированы 16 музыкантов, имена которых объявили 18 сентября во время фестиваля Reeperbahn в немецком Гамбурге.
Церемония награждения состоится 15 января во время фестиваля Eurosonic Noorderslag 2021 в Гронингене (Нидерланды).
Из 16 исполнителей жюри выберет восемь победителей (в различных жанрах). Каждый победитель получит приз в размере 10 тысяч евро на развитие своей карьеры.
Еще 5 тысяч евро получит обладатель приза зрительских симпатий, голосование за которого происходит на сайте премии.
Чтобы поддержать Alyona Alyona, нужно перейти по ссылке и оставить свой голос.
The Music Moves Europe Talent Awards – это премия Европейского союза, учрежденная в 2019 году для поддержки современной и популярной музыки. Она отмечает начинающих исполнителей, которые представляют новое и качественное европейское звучание.
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