Фотографии рэп-певица опубликовала на своей странице в Instagram.
“Лайк, если черпал говно в жизни”, – написала она.
- Журнал Forbes включил украинскую рэп-исполнительницу Alyona Alyona (Елену Савраненко) и теннисистку Элину Свитолину в ежегодный рейтинг из 30 предпринимателей и деятелей до 30 лет.
- В декабре прошлого года певица Джамала и Alyona Alyona презентовали совместную песню “Забирай”. Она посвящена теме кибербуллинга, хейта в Сети, “диванным критикам”, которые живут чужой жизнью и яро критикуют других людей в соцсетях.