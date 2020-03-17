Об этом говорится на сайте издания.
Отмечается, что бывшая преподавательница детского сада переосмысливает, как выглядит и звучит рэпер. Журнал назвал Савраненко одной из ведущих артисток своей страны.
Кроме того, Свитолина является регулярным участником турниров “Большого шлема” и собрала 14 титулов одиночного разряда WTA, включая трофей в финале WTA 2018 года, а также занимает 3-е место в рейтинге WTA.
Теннисистка также основала одноименный фонд, который поддерживает молодых спортсменов с помощью стипендий, лагерей, внешкольных программ и специальных мероприятий.
- В декабре прошлого года певица Джамала и Alyona Alyona презентовали совместную песню “Забирай”. Она посвящена теме кибербуллинга, хейта в Сети, “диванным критикам”, которые живут чужой жизнью и яро критикуют других людей в соцсетях.