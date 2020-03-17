Журнал Forbes включил украинскую рэп-исполнительницу alyona alyona (Елену Савраненко) и теннисистку Элину Свитолину в ежегодный рейтинг из 30 предпринимателей и деятелей до 30 лет.

Об этом говорится на сайте издания.

Отмечается, что бывшая преподавательница детского сада переосмысливает, как выглядит и звучит рэпер. Журнал назвал Савраненко одной из ведущих артисток своей страны.

Кроме того, Свитолина является регулярным участником турниров “Большого шлема” и собрала 14 титулов одиночного разряда WTA, включая трофей в финале WTA 2018 года, а также занимает 3-е место в рейтинге WTA.

Теннисистка также основала одноименный фонд, который поддерживает молодых спортсменов с помощью стипендий, лагерей, внешкольных программ и специальных мероприятий.