Об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщает государственное телевидение со ссылкой на министра здравоохранения, мужчину изолировали.
Это всего второй подтвержденный случай на африканском континенте.
У берегов Марокко на Гран-Канарии президент Анхель Виктор Торрес и министр здравоохранения Тереза Крус Овал провели во вторник экстренное совещание для рассмотрения ситуации с еще одним итальянским путешественником. Он – доктор, и дал положительный результат на вирусную инфекцию.
- Ранее сообщалось, что в Румынии подтвердился первый случай заболевания коронавирусом COVID-19.
- Накануне на территории Италии резко возросло количество зараженных коронавирусом, тогда как в мире общая динамика идет на спад. На сегодняшний день успешно вылечились и выписаны з больниц свыше 27,5 тысяч человек.
- В Швейцарии и испанском регионе Каталония также зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом COVID-19. В Австрии и Хорватии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом нового типа. Заболевшие в этих странах граждане накануне посещали Италию.