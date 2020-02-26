В Алжире подтвердили первый случай заболевания коронавирусом - это итальянец, который прибыл в страну 17 февраля.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как сообщает государственное телевидение со ссылкой на министра здравоохранения, мужчину изолировали.

Это всего второй подтвержденный случай на африканском континенте.

У берегов Марокко на Гран-Канарии президент Анхель Виктор Торрес и министр здравоохранения Тереза Крус Овал провели во вторник экстренное совещание для рассмотрения ситуации с еще одним итальянским путешественником. Он – доктор, и дал положительный результат на вирусную инфекцию.