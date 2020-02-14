Федеральный суд США удовлетворил иск компании Amazon Inc, которая требовала отменить действие контракта между Пентагоном и Microsoft на 10 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о контракте на услуги в области облачных вычислений. Конкурс выиграла компания Microsoft, хотя в Amazon посчитали, что такое решение несправедливое и в ноябре подали в суд.

Тогда за многомиллиардный контракт с Пентагоном конкурировали пять американских компаний – Amazon, Microsoft Corp, Oracle Corp и IBM Corp.

Суд временно приостановил контракт. Как долго будет действовать приостановление и его юридические особенности пока неизвестны.

Судья Патриция Кэмпбелл-Смит вынесла предварительный судебный запрет, но не опубликовала его письменную версию. Некоторые части судебного решения опубликуют 27 февраля.

В иске Amazon было сказано, что решение Пентагона в пользу Microsoft было полно “вопиющих ошибок”, которые были результатом “ненадлежащего давления со стороны президента Дональда Трампа, который неоднократно совершал публичные и закулисные атаки”, чтобы лишить Amazon возможности получить этот контракт.

В Пентагоне уже заявили, что разочарованы решением суда.

Подполковник Роберт Карвер, официальный представитель Министерства обороны, заявил, что “действия, предпринятые в ходе судебного разбирательства, излишне задерживают реализацию стратегии модернизации Министерства обороны и американских военных тех возможностей, которые им срочно необходимы”.

Он отстаивает позицию, что Microsoft получили контракт законно.

Аналогичная реакция у главы Пентагона Марка Эспер. Он ранее отрицал возможную предвзятость и сказал, что Пентагон сделал свой выбор справедливо и свободно, без внешнего влияния.

В Microsoft в ответ на судебное решение заявили, что доверяют Пентагону и рассчитывают на продолжение судебного процесса, который будет “детальным, тщательным и справедливым”.

В Amazon и Белом доме от комментариев отказались.