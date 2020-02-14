Об этом сообщает Reuters.
Речь идет о контракте на услуги в области облачных вычислений. Конкурс выиграла компания Microsoft, хотя в Amazon посчитали, что такое решение несправедливое и в ноябре подали в суд.
Тогда за многомиллиардный контракт с Пентагоном конкурировали пять американских компаний – Amazon, Microsoft Corp, Oracle Corp и IBM Corp.
Суд временно приостановил контракт. Как долго будет действовать приостановление и его юридические особенности пока неизвестны.
Судья Патриция Кэмпбелл-Смит вынесла предварительный судебный запрет, но не опубликовала его письменную версию. Некоторые части судебного решения опубликуют 27 февраля.
В иске Amazon было сказано, что решение Пентагона в пользу Microsoft было полно “вопиющих ошибок”, которые были результатом “ненадлежащего давления со стороны президента Дональда Трампа, который неоднократно совершал публичные и закулисные атаки”, чтобы лишить Amazon возможности получить этот контракт.
В Пентагоне уже заявили, что разочарованы решением суда.
Подполковник Роберт Карвер, официальный представитель Министерства обороны, заявил, что “действия, предпринятые в ходе судебного разбирательства, излишне задерживают реализацию стратегии модернизации Министерства обороны и американских военных тех возможностей, которые им срочно необходимы”.
Он отстаивает позицию, что Microsoft получили контракт законно.
Аналогичная реакция у главы Пентагона Марка Эспер. Он ранее отрицал возможную предвзятость и сказал, что Пентагон сделал свой выбор справедливо и свободно, без внешнего влияния.
В Microsoft в ответ на судебное решение заявили, что доверяют Пентагону и рассчитывают на продолжение судебного процесса, который будет “детальным, тщательным и справедливым”.
В Amazon и Белом доме от комментариев отказались.
- Ранее американская военно-промышленная компания Raytheon подписала контракт с Пентагоном на разработку гиперзвукового оружия. Сумма контракта составляет 63,3 млн долларов.
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