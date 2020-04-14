Amazon планирует нанять еще 75 000 работников для удовлетворения возросшего спроса на свои товары, вызванные пандемией коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что компания ранее уже наняла 100 000 новых работников. Amazon заявила, что теперь планирует потратить более 500 миллионов долларов на повышение их заработной платы.

Компания борется за то, чтобы привлечь работников для удовлетворения растущего спроса со стороны клиентов, в то же время, на нее оказывают давление законодатели и работники, которые требуют предпринять дополнительные меры предосторожности и закрыть объекты, потенциально пораженные вирусом.

“Нашей главной заботой является обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников. Мы сделали более 150 нововведений, чтобы защитить сотрудников – от улучшенных мер по уборке до пилотных новых усилий, таких как использование дезинфицирующего тумана в нашем центре выполнения решений в Нью-Йорке”, – заявили в Amazon.