Об этом сообщает портал Engadget.

Как сообщалось ранее, вскоре после выхода новой консоли от Sony немало британских клиентов Amazon получили вместо ожидаемой PlayStation 5 разный хлам. Кому-то досталась кухонная техника, кому-то — корм для кошек или собак.

Сначала Amazon посоветовал покупателям подождать немного и направил денежные компенсации за приставку, поскольку не мог прислать именно консоли из-за ограниченных запасов.

Теперь прошло две недели и Amazon, похоже, делает шаги для того, чтобы его клиенты все же получили долгожданные консоли.

В частности, основатель и совладелец нескольких сайтов об играх Энтони Диккенс рассказал, что получил письмо, в котором компания запрашивает у него списания возмещенных за консоль денег.

В комментариях под постом Диккенса разгорелась дискуссия, поскольку ранее компания заявляла, что не сможет вернуть украденные консоли.

Но в комментарии для СМИ представитель Amazon подтвердил, что компания обращается к клиентам именно для того, чтобы сделать возмещения.