Об этом сообщает портал Engadget.

Как сообщалось ранее, вскоре после выхода новой консоли от Sony немало британских клиентов Amazon получили вместо ожидаемой PlayStation 5 разный хлам. Кому-то досталась кухонная техника, кому-то — корм для кошек или собак.

Сначала Amazon посоветовал покупателям подождать немного и направил денежные компенсации за приставку, поскольку не мог прислать именно консоли из-за ограниченных запасов.

Теперь прошло две недели и Amazon, похоже, делает шаги для того, чтобы его клиенты все же получили долгожданные консоли.

В частности, основатель и совладелец нескольких сайтов об играх Энтони Диккенс рассказал, что получил письмо, в котором компания запрашивает у него списания возмещенных за консоль денег.

Well done @AmazonUK for “putting it right”. Hopefully it’ll actually arrive this time… #ps5 pic.twitter.com/XllLIy2ocV

— Anthony Dickens (@antdickens) December 2, 2020