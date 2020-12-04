Компания Amazon начала возмещения клиентам из Великобритании, которые вместо консолей PlayStation 5, заказанных заранее, получали всякий хлам.

Об этом сообщает портал Engadget.

Как сообщалось ранее, вскоре после выхода новой консоли от Sony немало британских клиентов Amazon получили вместо ожидаемой PlayStation 5 разный хлам. Кому-то досталась кухонная техника, кому-то — корм для кошек или собак.

Сначала Amazon посоветовал покупателям подождать немного и направил денежные компенсации за приставку, поскольку не мог прислать именно консоли из-за ограниченных запасов.

Теперь прошло две недели и Amazon, похоже, делает шаги для того, чтобы его клиенты все же получили долгожданные консоли.

В частности, основатель и совладелец нескольких сайтов об играх Энтони Диккенс рассказал, что получил письмо, в котором компания запрашивает у него списания возмещенных за консоль денег.