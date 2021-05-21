Інтернет-платформа Amazon відмовилася від швидкого доставляння Prime Now та до кінця року зробить послугу доступною на основному сайті.

Про це повідомили на сайті компанії.

В Amazon пояснили, що такий крок обумовлено намаганням спростити процес покупок для клієнтів Prime Now. Вони зможуть купувати продукти, відстежувати їх, спілкуватися з техпідтримкою.

Замовити швидке доставлення тепер можна буде лише через сайт Amazon та Amazon Fresh. Платформи доставляють продукцію з Amazon та Whole Foods.

Швидке доставлення працювало на платформі з 2014 року.

“Щоб зробити доставлення ще зручнішою для клієнтів, ми переносимо її з окремого додатка Prime Now до додатка і на вебсайт Amazon, щоб клієнти могли робити покупки на Amazon, з одного зручного місця”, – сказала Стефані Лендрі, віцепрезидентка компанії.

У компанії пояснили, що на основній платформі вже можна замовити продукти зі швидким доставленням на території Японії, Індії, Сінгапурі.